Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании

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В пятницу, 4 августа, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян прокомментировал информацию о проводимых в ведомстве следственных действиях. Глава Минздрава отметил, что был вызван для опроса, после чего вернулся к исполнению своих должностных обязанностей.

«Вчера, 3 августа, я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. По окончании опроса и в связи с окончанием очередного отпуска приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте», - рассказал Армен Бенян.

Руководитель регионального Минздрава отметил, что работа в ведомстве ведется в штатном режиме. «Проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия, направленные на усиление контроля за реализацией ряда направлений Национального проекта «Здравоохранение», Программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации», а также за реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства», - подчеркнул он.

Напомним, что накануне, 3 августа, ряд сми и каналов в соцсетях распространили ложную информацию о задержании министра здравоохранения Самарской области, ссылаясь на недостоверные источники. Пресс-служба Правительства региона обращает внимание на необходимость тщательной проверки информации и работы с официальными источниками. Мы открыты к взаимодействию со сми, готовы ответить на запросы и предоставить проверенную информацию.