Самарский должник по налогам не смог продать земельные паи

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В Самарской области индивидуальный предприниматель накопил долг по налогам в размере 59 тысяч рублей. После наложения судебными приставами запрета на регистрационные действия в отношении четырех земельных паев, принадлежащих должнику, задолженность была погашена.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клавлинского районов Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя долга по налогам в размере 59 тысяч рублей. Судебным приставом должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». К погашению задолженности мужчина не приступил.

В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление о запрет на регистрационные действия в отношении четырех земельных паев, принадлежащих должнику.

Узнав о запрете на регистрационные действия, индивидуальный предприниматель полностью погасил задолженность по налогам в размере 59 тысяч рублей, так как собирался продавать землю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.