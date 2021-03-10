Самарский должник "дождался" ареста своего Porsche Cayenne

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Житель г. Самары, неоднократно нарушающий ПДД и не оплачивающий штрафы, полностью погасил долг свыше 106 тысяч рублей после ареста судебными приставами его дорогостоящего транспортного средства.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре в отношении жителя областной столицы судебные приставы возбудили 146 исполнительных производств. Общая сумма его долга составила свыше 106 тысяч рублей.

Должник добровольно долг не оплачивал. В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями осуществлен выход по месту жительства гражданина. На парковке возле дома обнаружен автомобиль должника — Porsche Cayenne Turbo. В отношении транспортного средства судебные приставы составили акт описи и ареста. Гражданину разъяснили, что если он не погасит свой долг, то его автомобиль будет реализовано в счет погашения задолженности. Узнав об этом, должник через 2 дня оплатил долг на общую сумму свыше 106 тысяч рублей.