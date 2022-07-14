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Самарских должников ищут не только на дорогах, но и на Волге

14 июля 2022 10:41
93
Самарских должников ищут не только на дорогах, но и на Волге

Судебные приставы региона проверят владельцев водных транспортных средств на наличие долгов. В Самарской области стартовала акция «Должник на воде».

 В ходе акции «Должник на воде» граждане-владельцы водных транспортных средств  проверят на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. Гражданам, которые окажутся в списке должников, будут даны разъяснения о мерах принудительного характера, которые могут быть приняты к должнику в соответствии с Федеральным законом № 229 «Об исполнительном производстве». Помимо этого владельцев маломерных судов и их пассажиров познакомят с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома. Также им расскажут о преимуществах взаимодействия с судебным приставом по средствам портала госуслуг.

Мероприятие будет проходить на территории г. Самары, г. Тольятти и г. Сызрани совместно с ГИМС  МЧС России по Самарской области. 

Акция продлится до конца августа. 


 

Теги: Судебные приставы

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