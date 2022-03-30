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Самарские таможенники задержали вагоны, в которых в Казахстан хотели вывезти 67 тонн сахара

30 марта 2022 11:20
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Самарские таможенники задержали вагоны, в которых в Казахстан хотели вывезти 67 тонн сахара

Самарская таможня не дала добро на вывоз из России 555 тонн продуктов. На железнодорожной станции Илецк-1 Оренбургской области таможенники обнаружили восемь вагонов с 488 тоннами пшеницы и 67 тоннами сахара.

— Этот груз хотели вывезти в Казахстан. Но теперь зерно и сахар будут возвращены отправителю, — говорится в сообщении Самарской таможни.

С 15 марта 2022 года запрещен вывоз из России зерновых культур и сахара. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня 2022 года, по сахару до 31 августа 2022 года.

С момента введения ограничений самарские таможенники развернули 21 фуру, на которых из России хотели вывезти 20 тонн ячменя, 26 тонн бытовой техники, 7,5 тонны автозапчастей, 36 тонн трансформаторов и их комплектующих, а также технологическое оборудование для предприятий питания.

Между тем в магазинах Самарской области пока по-прежнему наблюдается отсутствие сахара и соли, несмотря на уверение властей, что эти продукты ритейлеры завозят в большом количестве, пишет 63.ру.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

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