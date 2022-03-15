Самарские таможенники задержали международное почтовое отправление с запрещенными таблетками

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Сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Российской Федерации сильнодействующего вещества.

Таможенниками были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана гражданка Самары при получении международного почтового отправления из Казахстана. В ее посылке обнаружены капсулы для похудения «Спирулина».

В соответствии с заключением специалиста, данный препарат в своём составе содержит сибутрамин. Общий вес запрещенного вещества составил 143 г.

В настоящий момент Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданки по ч.1 ст. 226 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Товар изъят.