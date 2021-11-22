Самарские таможенники задержали контрафактные футбольные мячи

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295 контрафактных футбольных мячей с логотипами NIKE и UEFA задержала мобильная группа Самарской таможни.

В районе села Большая Глушица Самарской области сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Киргизия в Москву. По ориентировке Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в грузовом отсеке могли находиться запрещенные к ввозу в Россию товары.

В результате проведенного таможенного досмотра самарскими таможенниками было выявлено 100 футбольных мячей, маркированных товарным знаком NIKE и 195 футбольных мячей с изображением товарного знака UEFA.

Правообладатели товарных знаков указали на низкое качество товара. Маркировка, размещенная на продукции, не соответствует маркировке оригинальных товаров. Дизайн и внешний вид обнаруженной продукции отличается от дизайна и внешнего вида оригинальной продукции.

Суммарный ущерб по партии контрафактных мячей превысил 1 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).