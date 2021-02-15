Самарские таможенники задержали грузовик с 34 коровами

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На въезде в Оренбург СКП-1 «Холодные ключи» сотрудники самарской таможни задержали автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили 34 коровы абердин-ангусской породы – информация об этом соответствовала товарной накладной. Однако отсутствовали другие документы – ветеринарные сертификаты на скот, к тому же ликвидирована организация-отправитель.

Задержанный автомобиль передали в Россельхознадзор по Оренбургской области для проведения дальнейшей проверки.

Как сообщает ведомство, на перевозчика завели дело об административном нарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», сообщает ГТРК Самара.

На данный момент животные помещены на карантин.

Фото: Приволжское таможенное управление