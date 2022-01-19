Самарские таможенники задержали фуру с контрафактной одеждой на 385 млн рублей

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Мобильная группа Самарской таможни во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области на трассе А300 задержала фуру, перевозившую крупную партию товаров с нарушениями.

Транспортное средство, следовавшее из Киргизии, было остановлено для проверки. В результате таможенного досмотра было выявлено более 5 тыс. единиц верхней одежды с признаками контрафактности: мужские и женские куртки, детские брюки и комбинезоны с логотипами известных брендов – Armani, Burberry, Calvin Klein, Fila, Loro Piana, Prada, Tommy Hilfiger. Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается свыше 385 млн рублей.

Кроме того, в фуре перевозилось более 17 тыс. единиц товаров легкой промышленности (куртки, жилеты, пальто) без обязательной маркировки средствами идентификации.

Самарской таможней в Оренбургский линейный отдел МВД РФ на транспорте переданы материалы по факту выявления контрафактных товаров для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

Материалы по факту перемещения немаркированной продукции будут переданы в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области для принятия процессуальных решений в рамках действующего законодательства о возможности привлечения виновных лиц по статье 15.12 КоАП РФ.