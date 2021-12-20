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Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб

20 декабря 2021 13:58
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Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб

Мобильная группа Самарской таможни выявила партию поддельных курток с надписью Louis Vitton. Представитель французской компании Louis Vuitton заявил о незаконности использования его товарного знака. Ущерб превысил 65 млн рублей.

В районе села Большая Черниговка Самарской области сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Киргизской Республики в Москву. По документам в грузовом отсеке перевозились товары народного потребления: куртки, сумки, жилетки, обувь.

В результате проведенного таможенного досмотра самарскими таможенниками было выявлено более 16 000 немаркированных курток, из них 600 штук с надписью «Louis Vitton» на подкладке.

Согласно ответу правообладателя, данная партия курток контрафактная. Производители сомнительного товара допустили ошибку в наименовании известного бренда Louis Vuitton. Кроме того, данная продукция не входит в дизайнерские линейки, производимые компанией Louis Vuitton.

Представитель правообладателя еще раз напоминает, что оригинальная продукция компании продается исключительно в фирменных магазинах Louis Vuitton. Свой ущерб бренд оценил в 65,4 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).

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