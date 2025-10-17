Самарские таможенники пресекли ввоз 40 тонн дрелей из Китая

149

В районе поселка Большая Черниговка сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза 40 тонн аккумуляторных дрелей из Китая. Подробности представили в пресс-службе ведомства.

- Сотрудники мобильной группы остановили две фуры, следующие из Республики Казахстан. В результате осмотра транспорта таможенники обнаружили дрели. Водители представили декларации на товары, ранее документы уже подавались, - отметили в сообщении.

Повторная попытка представить документы свидетельствует о недобросовестности предпринимателей. Стоимость незаконно ввезенной партии оценили в 1,5 млн рублей. Товар отправлен на досмотр. Проверка продолжается, пишет Самара-КП.