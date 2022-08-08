Самарские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 20 тонн миндаля

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Мобильной группой Самарской таможни совместно с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и с сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области на МАПП «Маштаково» было остановлено автотранспортное средство, перевозившее орехи. Товар следовал из Казахстана в Республику Беларусь.

Сотрудниками ведомств на коробках с миндалем были обнаружены несколько этикеток, с противоречивой информацией о стране происхождения.

Было установлено, что миндаль привезен в Республику Казахстан из Соединенных Штатов Америки. Согласно российскому законодательству этот товар входит в перечень запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции. Кроме того было установлено, что в Казахстане коробки перемаркировали, указав производителем товара юридическое лицо из Республики Казахстан.

Всего в грузовом автомобиле перевозилось более 20 тонн миндаля. Весь санкционный груз изъят.