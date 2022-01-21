Самарские таможенники задержали нелегальные груши

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Груши без фитосанитарных документов оказались польского происхождения. Общий вес задержанного санкционного товара превысил 37 тонн.

В районе МАПП Маштаково (Оренбургская область) было остановлено 2 автотранспортных средства, перевозивших груши. Сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было установлено отсутствие фитосанитарных сертификатов на перевозимую продукцию.

В ходе совместных контрольных мероприятий Управления Россельхознадзора по Оренбургской области и сотрудников службы по Оренбургской области Самарской таможни были выявлены следы перемаркировки продукции. На некоторых ящиках остались фрагменты сорванных этикеток, на которых страной происхождения указана Республика Польша.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «Благодаря слаженной работе Самарской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области попытки нарушения законодательства Российской Федерации пресекаются уже при пересечении государственной границы России».

Приняты решения об изъятии и уничтожении продукции Россельхознадзором по Оренбургской области.

В отношении водителей, перевозивших запрещенный груз, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.2, 16.3 КоАП РФ.