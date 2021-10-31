Самарские стритрейсеры устроили хоровод вокруг машины ГИБДД у ипподрома

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Молодежь областной столицы, похоже, не боится COVID-19. Автолюбители Самары устроили ночные сходки стритрейсеров на парковках у аквапарка и ТЦ «Магнит Семейный» недалеко от ипподрома. Нарушителей спокойствия пытались призвать к порядку сотрудники ГИБДД.

— Что может один экипаж против целой толпы? В какой-то момент молодежь взялась за руки и устроила хоровод вокруг машины ГАИ рядом с ипподромом, — сообщил очевидец происшествия.

Еще одну тусовку стритрейсеры организовали рядом с ТЦ «Московский» и аквапарком. Большинство участников не соблюдали дистанцию и не надевали масок.

Одна из участниц сходки решила сымитировать работу регулировщика. Девушка в фуражке с кокардой и светоотражающем зеленом жилете размахивала полосатой палочкой, изображая некий танец.

Разгоряченные собственной удалью молодые люди устроили опасные покатушки: пассажиры «Жигулей» сидели на дверях автомобиля, высунувшись в окна.

Попытки полицейских остановить нарушения стритрейсеры просто игнорировали. В конце сходки любители ночных тусовок решили сделать общую фотографию на парковке: около сотни парней и девушек без масок выстроились в несколько рядов, чтобы запечатлеть этот вечер на память. Кто-то из толпы даже кинул в машину ГАИ предмет, похожий на яблоко, пишет 63.ру.

Скриншот: БЕГУН / T.me