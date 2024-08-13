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Самарские росгвардейцы задержали дебошира, который находился в розыске

13 августа 2024 10:59
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Самарские росгвардейцы задержали дебошира, который находился в розыске

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. Стражи правопорядка обратили внимание на неопрятно выглядевшего мужчину, который вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес прохожих.

Патрульные предприняли попытку успокоить жителя Самары, однако на требование прекратить противоправные действия тот не реагировал и продолжал вести себя неадекватно. Сотрудники вневедомственной охраны приняли решение установить его личность. Росгвардейцы выяснили, что молодой человек 2004 года рождения объявлен в розыск, поскольку скрылся от органов дознания.

Росгвардейцы передали дебошира своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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