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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские приставы задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

6 мая 2021 10:37
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Самарские приставы задержали подозреваемого, находящегося в федеральном розыске

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, и передали сотрудникам полиции.

Мужчина находился под следствием, являясь подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина снимал жилье в Саратовской области.  Однако в  марте 2021 года он исчез и его объявили в федеральный розыск. 

Обнаружили же мужчину судебные приставы в Приволжском районе Самарской области. Судебные приставы по ОУПДС отделения судебных приставов Приволжского района Самарской области во время несения службы в суде обратили внимание на мужчину, находящегося на крыльце здания. Его попросили предъявить документы для проверки. В результате было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске. Судебные приставы сработали оперативно и задержал его. Задержанного передали сотрудникам полиции. 

Теги: мошенники судебные приставы федеральный розыск

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