Самарские приставы выдворили за пределы страны 752 мигранта

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Нарушившего миграционное законодательство Российской Федерации гражданина Марокко вернули на родину. Помимо него на минувшей неделе домой отправились 28 иностранцев.

Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области выдворили за пределы нашей страны за прошедшую неделю 29 жителей иностранных государств. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, что и стало причиной привлечения их к административной ответственности и отправки обратно на родину. Теперь, согласно действующему закону, вернуться в Россию они не смогут ближайшие 5 лет.

Всего с начала 2023 года сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области препровожден за пределы России 752 гражданина из различных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.