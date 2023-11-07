Самарские приставы восстановили права индивидуального предпринимателя из Ульяновской области

101

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области помогли жителю соседнего региона восстановить свои права и получить лицензию на ведение своего дела.

Житель Ульяновской области обратился в суд с исковым заявлением в отношении находящейся в г. Самаре организации, занимающейся выдачей лицензий на ведение деятельности по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов. Требования были удовлетворены. Организацию обязали выдать предпринимателю лицензию.

На основании принятого судом решения в отношении организации в отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Сотрудник Службы уведомил должника о последствиях неисполнения судебного решения. Однако в установленный срок взыскатель лицензию не получил. Судебным приставом-исполнителем в отношении организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые меры побудили должника исполнить судебного решение и выдать предпринимателю лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.