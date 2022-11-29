Самарские приставы разыскали автомобиль - вещдок по уголовному делу

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Не желая отдавать государству автомобиль, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу, жительница г. Самары пыталась спрятать иномарку в одном из поселков области.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении жительницы областной столицы на исполнении находится исполнительное производство о конфискации автомобиля марки «Mitsubishi». Транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу и после окончания расследования оно подлежит обращению в доход государства. Однако владелица иномарки с решением суда не согласилась и решила спрятать автомобиль. Судебный пристав-исполнитель объявил транспортное средство в розыск и в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску в отношении транспортного средства завели разыскное дело.

В ходе проведения разыскных мероприятий судебные приставы обнаружили внедорожник в одном из поселков рядом с городом. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении автомобиля акт описи и ареста и отправил его, в целях обеспечения сохранности, на специализированную стоянку.

После оформления всех необходимых документов внедорожник будет передан сотрудниками Службы в Росимущество для обращения его в доход государства.