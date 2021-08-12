Самарские приставы приостановили работу опасного объекта — сети газопотребления

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В Ставропольском районе в ходе плановой проверки станции технического обслуживания в автосалоне установили отсутствие регистрации опасного производственного объекта — сети газопотребления. Газопровод не был зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов и отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта — сети газопотребления, расположенного на станции технического обслуживания в автосалоне по продаже фур. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направлен на исполнение в отделение судебных приставов Ставропольского района.

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения автосалона. Деятельность опасного производственного объекта на станции технического обслуживания в автосалоне по продаже фур приостановлена на 40 суток.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.