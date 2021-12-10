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Самарские приставы передали на уничтожение 8 игровых автоматов

10 декабря 2021 09:56
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Самарские приставы передали на уничтожение 8 игровых автоматов

Судебные приставы Самарской области передали на уничтожение 8 игровых автоматов, конфискованных у жителя губернии, организовавшего незаконное проведение азартных игр.

Предприимчивый гражданин заключал договоры аренды в офисных зданиях и магазинах г. Самары. Игровые автоматы он маскировал под терминалы оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что гражданин совершил преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация
и проведение азартных игр». Согласно приговору суда игровые автоматы подлежат уничтожению.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска Самарской области судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство. Игровые автоматы, являющиеся предметом уголовного преступления, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего уничтожения. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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