Самарские приставы передали на уничтожение 8 игровых автоматов

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Судебные приставы Самарской области передали на уничтожение 8 игровых автоматов, конфискованных у жителя губернии, организовавшего незаконное проведение азартных игр.

Предприимчивый гражданин заключал договоры аренды в офисных зданиях и магазинах г. Самары. Игровые автоматы он маскировал под терминалы оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что гражданин совершил преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация

и проведение азартных игр». Согласно приговору суда игровые автоматы подлежат уничтожению.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска Самарской области судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство. Игровые автоматы, являющиеся предметом уголовного преступления, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.