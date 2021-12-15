Самарские приставы отправили на уничтожение свыше тысячи литров алкоголя

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Судебные приставы Самарской области передали на уничтожение 1 115 литров спиртосодержащей продукции.

Несколько жителей Самарской области реализовывали в торговых точках алкогольную продукцию без соответствующих сертификатов и документов. Индивидуальные предприниматели судом были признаны виновными в совершении административных правонарушений, касающихся продажи спиртосодержащей продукции, и оштрафованы. Конфискованный алкоголь, согласно решению суда, подлежал уничтожению.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуальных предпринимателей были возбуждены исполнительные производства. Спиртосодержащие напитки, являющиеся предметом административного правонарушения, были конфискованы и переданы судебным приставом в Росалкогольурегулирования для последующего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.