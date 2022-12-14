Самарские приставы отправили на уничтожение свыше 2 тысяч литров алкогольной продукции

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Самарские предприниматели проигнорировали нормы законодательства, регулирующие оборот алкогольной продукции, и осуществляли ее продажу без соответствующих документов. В итоге судебные приставы г. Самары передали в Росалкогольурегулирование на уничтожение 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.

Несколько жителей областной столицы занимались незаконной реализацией алкогольной продукции. За свою противоправную деятельность индивидуальные предприниматели предстали перед судом. Он признал незаконных реализаторов алкогольной продукции виновными в совершении административных правонарушений, касающихся продажи спиртосодержащей продукции, и постановил конфисковать и уничтожить нелегальную продукцию.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении должников были возбуждены исполнительные производства. Сотрудником Службы спиртсодержащие напитки были конфискованы и переданы в Росалкогольурегулирование для дальнейшего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.