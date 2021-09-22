Самарские приставы нашли разыскиваемого отцом-эстонцем ребенка

83

Восьмилетнюю девочку, разыскиваемую отцом из Эстонии, судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску нашли в одном из сел Самарской области.

Министерство просвещения Российской Федерации обратилось в Управление ФССП России по Самарской области с запросом о заведении разыскного дела в отношении восьмилетней девочки. Основанием послужило заявление мужчины, проживающего в Эстонской Республике, о поиске несовершеннолетней дочери, якобы незаконно вывезенной бывшей супругой в Россию.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено разыскное дело об установлении местонахождения несовершеннолетней девочки. В рамках него сотрудниками отдела была проведена работа по установлению места нахождения девочки и ее матери. После выяснения адреса предполагаемого местонахождения женщины с ребенком, судебными приставами по розыску был совершен выезд в одно из сел, находящихся на территории Самарской области.

В доме, где должна была находится женщина с разыскиваемой девочкой, никого не оказалось. Опрос соседей помог установить место работы матери. Совершив выход по полученному адресу, сотрудниками Службы женщина была установлена. Восьмилетняя дочь находилась рядом с ней.