Самарские приставы конфисковали «шашечки» у нелегального таксиста

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Житель Самарской области совершил административное правонарушение, незаконно установив на свой автомобиль опознавательный фонарь легкового такси. Судебные приставы конфисковали предмет административного правонарушения.

Житель Кинельского района был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 23 км автодороги Обводная. В связи с тем, что мужчина, не имея лицензии на осуществление пассажирских перевозок, установил на свой автомобиль фонарь легкового такси, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении ч. 2

ст. 12.4 КоАП РФ «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового такси или незаконная установка опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид"».

В рамках судебного заседания мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. Суд постановил назначить ему наказание в виде административного штрафа и поручил конфисковать опознавательный фонарь легкового такси.

Указанное имущество передано в Росимущество для дальнейшей конфискации в доход государства.