Самарские приставы добились от гражданина погашения 300-тысячной задолженности по алиментам

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Предупреждение об уголовной ответственности стало убедительным аргументом в пользу оплаты задолженности. Мужчина, не желая оказаться на скамье подсудимых, оплатил долг перед ребенком.

В отделении судебных приставов г. Отрадного находится исполнительное производство в отношении местного жителя. Суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать на содержание своего ребенка денежные средства в размере ½ заработка. Однако отец безответственно относя к своим обязательствам и накопил долг в 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем г. Отрадного в отношении мужчины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Установлено, что у мужчины имеется водительское удостоверение. Тогда сотрудник Службы временно ограничил мужчину в праве управления транспортным средством и предупредил, что за неисполнение решения суда он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Безответственного отца все же удалось призвать к совести. Осознав, что дальнейшее неисполнение решения суда может повлечь уголовную ответственность, мужчина оплатил задолженность по алиментам в полном объеме. Право ребенка на материальное содержание восстановлено.