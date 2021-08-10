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Самарские приставы арестовали Mercedes-Benz

10 августа 2021 11:22
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Самарские приставы арестовали Mercedes-Benz

В г. Самара мужчина, не оплативший 157 штрафов, полностью погасил долг на сумму свыше 208 тысяч рублей после ареста судебными приставами его автомобиля.  

 В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре на исполнении находилось 157 исполнительных производств, объединенных в сводное, в отношении автовладельца, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения. Общая задолженность  по сводному исполнительному производству — свыше 63 тысяч рублей. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 145 тысяч рублей.

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД транспортное средство марки  Mercedes-Benz, принадлежащее должнику, было обнаружено и остановлено. Мужчине предложили погасить задолженность на месте с помощью POS-терминала, однако он отказался. 

Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику транспортного средства Mercedes-Benz составлен акт описи и ареста. Мужчине разъяснили, что если  задолженность он не оплатит, то автомобиль передадут на реализацию. 

Узнав об этом, должник через три дня полностью оплатил долг на сумму свыше 208 тысяч рублей. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: арест имущества судебные приставы

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