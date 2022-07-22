Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса в Сызрани

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Сегодня в Сызрани Самарской области в 12 часов 20 минут по местному времени водитель автобуса 1967 г.р, двигаясь по ул. Гаражной со стороны автодороги М-5 в направлении ул. Нефтепроводной в районе дома 6, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В настоящее время шести пассажирам общественного транспорта, один из которых ребёнок, потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Оказывается помощь пострадавшим. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области