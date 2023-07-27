Самарские полицейские спасли мужчину, повредившего руку болгаркой

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В июне текущего года к сотрудникам полиции обратилась взволнованная женщина. Она сообщила, что ее муж при строительстве дачного дома получил серьезную травму руки (порезал соскочившей «болгаркой»), потерял много крови и уже начал терять сознание. Опасаясь, что самостоятельно ей не удастся быстро доставить пострадавшего в лечебное учреждение, женщина попросила помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Инспекторы, осознавая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья мужчины, передали дежурному сообщение о случившемся, и, включив звуковую и световую сигнализацию, доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции и врачей в настоящий момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.