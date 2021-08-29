Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда

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Дознавателем окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя областного центра. В полицию обратился местный житель 1982 года рождения. Заявитель пояснил, что из подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Ташкентской, неизвестный похитил велосипед, который он купил своему ребенку. Транспортное средство хранилось на лестничной площадке. Причиненный ущерб составил 5 000 рублей.

У правоохранителей появились основания полагать, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Самары. По подозрению в краже чужого имущества мужчину задержали по месту жительства.

В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что проник в подъезд, позвонив по домофону в одну из квартир. Подозреваемый пояснил, что ему не составило труда щипцами-кусачками перекусить велосипедный трос. Их впоследствии он выбросил по дороге. Похищенный велосипед он сбыл за 2 300 рублей незнакомому мужчине, вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено для рассмотре6ния по существу в Кировский районный суд г. Самары. Обвиняемый, по данным полиции, и ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за совершение 4 аналогичных краж в Железнодорожном и 13 эпизодов тайного хищения велосипедов на территории Советского районов.