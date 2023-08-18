Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников

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Начальник ОУУПиПДН ОМВД России по г. Жигулевску подполковник полиции Владимир Соловьев перед началом рабочего дня посетил офис банка на территории города с профилактической беседой. Сотрудник полиции рассказал о наиболее распространенных и новых способах дистанционного мошенничества. Чтобы в очередной раз предостеречь граждан от преступных посягательств мошенников, подполковник полиции рекомендовал присутствующим обращать особое внимание на совершение сомнительных финансовых операций, особенно клиентами пожилого возраста, оформление кредитов, снятие или переводы крупных сумм денежных средств.

В завершение беседы Владимир Соловьев вручил информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, и номера телефонов, куда обратиться, если в отношении граждан происходят противоправные действия.

В Волжском районе заместитель начальника отдела уголовного розыска подполковник полиции Кирилл Матросов совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе Сергеем Братко провели встречу с медицинским персоналом, на которой были рассмотрены частые схемы мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также примеры данной категории преступлений. Сергей Братко, обращаясь к присутствующим, призвал быть более бдительными и осторожными, рассказать о мошеннических схемах своим родным, близким, пожилому населению, которое посещает медицинское учреждение.