Самарские полицейские помогли мужчине, повредившему руку пилой

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Утром, 12 июня 2022 года при несении службы на территории Красноярского района к инспекторам Госавтоинспекции капитану полиции Дмитрию Андрееву и старшему лейтенанту полиции Владимиру Еремину подъехал автомобиль, за рулем которого находилась взволнованная женщина.

Водитель пояснила сотрудникам полиции, что ее родственник осуществлял опилку деревьев и цепной пилой сильно повредил руку. Решив не ждать медиков, местные жители самостоятельно отправились в лечебное учреждение. В дороге мужчине из-за сильного кровотечения стало плохо, он начал терять сознание. Боясь, что в потоке транспорта она не сможет быстро добраться в больницу, женщина обратилась за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции незамедлительно откликнулись и, доложив руководству о случившемся, пересадили мужчину в патрульный автомобиль и буквально за 15 минут доставили пострадавшего в приемный покой. Врачи после осмотра незамедлительно отправили мужчину в операционную. Убедившись, что больше помощь сотрудников полиции не требуется, инспекторы ДПС вернулись к месту несения службы.

Родственники пострадавшего направили обращение на сайт ГИБДД МВД России со словами признательности сотрудникам полиции: «Большое спасибо инспекторам ГИБДД, которые мгновенно связались со своим руководством и быстро приняли решение доставить в больницу на патрульном авто больного. Они успели вовремя! Большое человеческое спасибо инспекторам ДПС ГИБДД Красноярского района».

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии.