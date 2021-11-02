Самарские полицейские искали мигрантов на вещевом рынке и овощной базе областного центра

262

Нарушители миграционного законодательства и Правил Дорожного движения РФ привлечены к административной ответственности.

28 октября текущего года сотрудники самарской полиции провели на территории Промышленного и Советского района профилактические мероприятия по выявлению нарушений законодательства Российской Федерации.

Полицейские проверили документы и установили личности более чем у 80 иностранных граждан.

В мероприятии принимали участие сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел.

Мероприятия проходили при силовой поддержке бойцов спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе проверки полицейские установили, что 19 иностранцев работали без разрешительных документов. Они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ». Должностным лицом полиции назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей каждому.

Сотрудники Госавтоинспекции на подъездных путях и парковках проверяемых организаций выявляли нарушения требований Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств и другими участниками дорожного движения. В отношении нарушителей составлено 14 административных материалов, преимущественно, за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Профилактические мероприятия на территории Самарской области продолжатся.