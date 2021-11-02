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Самарские охотники стали чаще нарушать закон

2 ноября 2021 13:20
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Самарские охотники стали чаще нарушать закон

Департамент охоты и рыболовства Самарской области обращает внимание всех заинтересованных лиц на участившиеся случаи нарушения охотпользователями законодательства в сфере охоты.

Так, 31.10.2021 в одном из охотничьих угодий Самарской области сотрудниками ГИБДД и департамента был задержан работник охотпользователя, добывший одну особь лося без разрешения на добычу данного охотничьего ресурса. В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ущерб, причиненный государству, составил 240 тысяч рублей.

Помимо этого, отдельные охотпользователи региона систематически не исполняют, или исполняют не в полном объеме, принимаемые департаментом решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, что ухудшает эпизоотическую обстановку в Самарской области.

Департамент предупреждает охотпользователей о недопустимости нарушения действующего законодательства и информирует, что недобросовестные пользователи, допускающие нарушение законодательства в сфере охоты, будут отнесены к объектам контроля повышенной категории риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления государственного надзора, влекущее за собой увеличение контрольно-надзорных мероприятий и более пристальное внимание со стороны департамента.

Дополнительно информируем, что с учётом вступающих в силу с 9 декабря 2021 года изменений в федеральное законодательство, систематические нарушения законодательства в сфере охоты повлекут за собой внесение информации о нарушителе в реестр недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, что не позволит ему по истечении срока действия соглашения заключить его на новый срок без проведения аукциона.

 

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