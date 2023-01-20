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Самарские огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом при пожаре в неэксплуатируемом здании

20 января 2023 10:56
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Самарские огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом при пожаре в неэксплуатируемом здании

19 января в 15.46 в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе г. Самары.
Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение нежилого одноэтажного дома по ул. Арцыбушевской на площади 60 кв.м. Существует угроза распространения огня на соседний жилой дом.
В 16.37 в нежилом здании был обнаружен погибший мужчина.
В 16.59 объявлена локализация пожара на площади 150 кв.м.
В 17.14 огнеборцы ликвидировали открытое горение.
 Слаженными и оперативными действиями пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить пожар и не допустить распространения огня на соседний жилой дом, сообщает облМЧС.

Фото6 облМЧС.

Теги: Пожар

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