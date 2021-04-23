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Самарская таможня провела пресс-тур на склад с незаконно ввезенной продукцией, задержанной мобильной группой

23 апреля 2021 11:54
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Самарская таможня провела пресс-тур на склад с незаконно ввезенной продукцией, задержанной мобильной группой

22 апреля 2021 года представители средств массовой информации побывали на складах с незаконно ввезенной продукцией, задержанной мобильной группой Самарской таможни, а также ознакомились с оснащением мобильного комплекса на базе Ford Tranzit со спецсигналами, имеющий в своем арсенале специальное досмотровое оборудование – телевизионную систему досмотра «СПРУТ». 

Мероприятие было приурочено к 30-летию со дня образования Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Должностные лица отдела контроля за ввозом и оборотом товаров продемонстрировали работу досмотровой системы «СПРУТ», описали возможности ее использования на трассе. Корреспондентам было продемонстрировано новое обмундирование сотрудников мобильных групп – бронежилеты, каски, а также оснащение самого мобильного комплекса цветографическими схемами и устройством подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

Вячеслав Юртаев, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров №1, рассказал о товарах, которые чаще всего выявляются мобильными группами. В зоне таможенного контроля на складе, где до решения суда о признании товара контрафактным хранится задержанный товар, прессе были продемонстрированы немаркированная обувь, одежда и игрушки с признаками контрафакта. Как прокомментировал Вячеслав Юртаев: «Сотрудниками Самарской таможни за прошлый год нарушения выявлялись практически в каждом 10-м остановленном транспортном средстве. За 2020 год проверено порядка 13 тысяч большегрузов». 

Справка итоги 2020 года:

В ходе таможенных досмотров за 2020 год выявлено 1 млн 226 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции. 

По результатам работы отделов по контролю за ввозом и оборотом товаров в 2020 году выявлено 337 680 пачек сигарет, более 1850 кг табака для кальяна, 21 240 единиц бестабачных никотиносодержащих смесей (снюс) и 24 500 стиков без акцизных марок.

982 транспортных средства с товарами «изъятия» или с нарушениями правил ввоза продукции в РФ (фитосанитарные и ветеринарные правила, положения ТР ТС, положения регламентирующие ввоз опасных отходов и другие)  выдворены с территории Российской Федерации.

По  результатам контроля на торговых точках Самарской и Оренбургской областей и на границе с Республикой Казахстан выявлено порядка 18 600 кг санкционной продукции (яблоки и груши Польша, сырный продукт Украина и страны ЕС, куриные бедра США). Во всех случаях товар уничтожен должностными лицами Россельхознадзора.

С момента введения запрета на реализацию немаркированной продукции, отделами по контролю за ввозом и оборотом товаров в Самаре и Оренбурге у недобросовестных поставщиков и продавцов выявлено 111 754  единиц обуви и 2688 единиц парфюмерии.

Самарской таможней возбуждено 325 дел об административных правонарушениях и 6 уголовных дел. По информации, переданной в иные государственные и правоохранительные органы, возбуждено 33 дела об административных правонарушениях и 24 уголовных дела.



 

Теги: контрафакт таможня

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