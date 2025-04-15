Самарская автомобилистка сбила 15-летнего пешехода, который выходил из вагона трамвая

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В Железнодорожном районе областного центра 14 апреля в 16:47 водитель - 33-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio ехала по ул. Партизанская. Напротив дома 60 по ул. Партизанская она нарушила п. 14.6 ПДД РФ (водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него), допустив наезд на 15-летнего пешехода, который выходил из вагона трамвая на остановке общественного транспорта, слева направо по ходу движения транспортного средства. Пострадавшего пешехода госпитализировали.