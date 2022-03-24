Самарская алиментщица продала арестованный смартфон

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Судебные приставы Красноярского района Самарской области привлекли к уголовной ответственности алиментщицу, которая продала арестованное в рамках исполнительного производства имущество.

Жительница 63 региона задолжала своему сыну свыше 700 тысяч рублей. В целях исполнения решения суда о взыскании алиментов должница была доставлена в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области. На приеме у женщины было взято объяснение, а также составлен акт описи и ареста, находящегося при ней смартфона. Должнице пояснили, что средство связи будет оставлено ей на ответственное хранение до того момента, как его передадут на реализацию. При этом женщину предупредили, что за отчуждение, растрату, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества ей будет грозить уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Несмотря на полученные предупреждения, алиментщица не дожидаясь, когда телефон будет реализован в рамках исполнительного производства, продала его самостоятельно. Вырученные денежные средства она потратила на свои нужды. Судебным приставом-исполнителем, производившим проверку сохранности арестованного имущества, был установлен факт продажи должницей смартфона. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Суд, рассмотрев все обстоятельства совершения противоправных действий, приговорил должницу к 200 часам обязательных работ, которые она проведет в местах, определенных органами местного самоуправления.

После отбытия наказания за продажу арестованного смартфона, алиментщице необходимо будет приступить к исполнению своих родительских обязательств и полному погашению долга перед сыном. В противном случае, ее ждет еще одну уголовная статья. В этот раз за неуплату алиментов.