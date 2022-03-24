Я нашел ошибку
Главные новости:
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
В Самарской области будет расширена сеть индустриальных парков
В Самарской области будет расширена сеть индустриальных парков
Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области
Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству
В Самарской области полицейские и общественники провели антинаркотические мероприятия для школьников и студентов
В Самарской области полицейские и общественники провели антинаркотические мероприятия для школьников и студентов
Эксперты по защите экоправ проведут онлайн-консультацию для жителей регионов
Эксперты по защите экоправ проведут онлайн-консультацию для жителей регионов
В Самаре ищут без вести пропавшего пенсионера
В Самаре ищут без вести пропавшего пенсионера
Лучших чтецов Самарской области выберут 24-25 марта
Лучших чтецов Самарской области выберут 24-25 марта
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская алиментщица продала арестованный смартфон

24 марта 2022 12:35
109
Самарская алиментщица продала арестованный смартфон

Судебные приставы Красноярского района Самарской области привлекли к уголовной ответственности алиментщицу, которая продала арестованное в рамках исполнительного производства имущество.

Жительница 63 региона задолжала своему сыну свыше 700 тысяч рублей. В целях исполнения решения суда о взыскании алиментов должница была доставлена в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области. На приеме у женщины было взято объяснение, а также составлен акт описи и ареста, находящегося при ней смартфона. Должнице пояснили, что средство связи будет оставлено ей на ответственное хранение до того момента, как его передадут на реализацию. При этом женщину предупредили, что за отчуждение, растрату, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества ей будет грозить уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». 

Несмотря на полученные предупреждения, алиментщица не дожидаясь, когда телефон будет реализован в рамках исполнительного производства, продала его самостоятельно. Вырученные денежные средства она потратила на свои нужды. Судебным приставом-исполнителем, производившим проверку сохранности арестованного имущества, был установлен факт продажи должницей смартфона. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Суд, рассмотрев все обстоятельства совершения противоправных действий, приговорил должницу к 200 часам обязательных работ, которые она проведет в местах, определенных органами местного самоуправления.

После отбытия наказания за продажу арестованного смартфона, алиментщице необходимо будет приступить к исполнению своих родительских обязательств и полному погашению долга перед сыном. В противном случае, ее ждет еще одну уголовная статья. В этот раз за неуплату алиментов. 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарским алиментщикам не спрятаться от судебных приставов
22 марта 2022, 09:37
Самарским алиментщикам не спрятаться от судебных приставов
Долг по алиментам одного из отцов составляет более 1 миллиона рублей.  Происшествия
362
Судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам коммунальных предприятий в Приволжском районе
17 марта 2022, 09:51
Судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам коммунальных предприятий в Приволжском районе
Два предприятия, отвечающие за водоснабжение в Приволжском районе, с начала 2022 года накопили долг по заработной плате в несколько миллионов рублей. Общество
647
У сызранца демонтировали видеокамеру, которая снимала участок соседей
16 марта 2022, 10:16
У сызранца демонтировали видеокамеру, которая снимала участок соседей
На просьбу сменить угол обзора камеры сосед отвечал отказом. Происшествия
716
  • Консультант плюс
В центре внимания
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
368
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
190
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
429
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
23 марта 2022  13:56
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
428
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
399
Весь список