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Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей

18 ноября 2021 09:46
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Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей

Погасить долг его побудил запрет на регистрационные действия в отношении его авто. 

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя областной столицы долга по налогам в 70 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем мужчина был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

    В срок, данный должнику для добровольного исполнения своих обязательств, мужчина не погасил имеющуюся задолженность. В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля «Mitsubishi Outlander». 

Должник же в скором времени намеревался транспортное средство продать, однако  невозможность его перерегистрации на нового владельца мешала осуществлению плана. Так что мужчине пришлось полностью погасить имеющуюся задолженность, чтобы судебный пристав-исполнитель снял наложенные ранее ограничения. 

Теги: Судебные приставы

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