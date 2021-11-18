Самарец задолжал по налогам 70 тысяч рублей

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Погасить долг его побудил запрет на регистрационные действия в отношении его авто.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя областной столицы долга по налогам в 70 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем мужчина был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В срок, данный должнику для добровольного исполнения своих обязательств, мужчина не погасил имеющуюся задолженность. В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля «Mitsubishi Outlander».

Должник же в скором времени намеревался транспортное средство продать, однако невозможность его перерегистрации на нового владельца мешала осуществлению плана. Так что мужчине пришлось полностью погасить имеющуюся задолженность, чтобы судебный пристав-исполнитель снял наложенные ранее ограничения.