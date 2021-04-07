Самарец задолжал 471 тысячу - у него арестовали Volkswagen

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Житель Самарской области неоднократно нарушал правила дорожного движения и не оплачивал штрафы вовремя. Задолженность мужчины составила свыше 471 тысячи рублей.

В отделении судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении жителя областной столицы судебные приставы возбудили 514 исполнительных производств. Общая сумма его долга составила свыше 471 тысячи рублей. Должник добровольно долг не оплачивал.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем в отношении автомобиля Volkswagen, принадлежащего должнику, составлен акт описи и ареста. Владельцу дорогостоящей иномарки судебным приставом дано разъяснение, что если он не желает расставаться со своим автомобилем, то ему необходимо оплатить долг в течение 10 дней. В случае непогашения задолженности в установленный срок транспортное средство будет передано на торги, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга.