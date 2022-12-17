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Самарец выпил пиво и сел за руль каршерингового авто

17 декабря 2022 12:42
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Самарец выпил пиво и сел за руль каршерингового авто

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС для проверки документов возле дома на ул. Киевская в городе Самара остановили каршеринговый автомобиль «Nissan Qashqai». За рулем транспортного средства находился местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения.

Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что молодой человек ответил отказом.

Транспортное средство госавтоинспекторы поместили на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Соответствующих выводов для себя правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние.

Как пояснил нарушитель, в тот день, перед встречей с девушкой, он выпил пиво. Они весь вечер катались на автомобиле, который она взяла в аренду по своим документам. Причем, сам нарушитель ездил в качестве пассажира, так как водительских прав у него никогда не было, и он осознавал, что находится в состоянии опьянения. Когда они находились на ул. Киевская, автомобиль начал двигаться рывками и молодой человек попросил девушку пересесть на пассажирское сиденье автомобиля, а сам сел за руль.

Представитель каршеринговой организации в ходе опроса пояснил, что за передачу управления автомобилем третьему лицу договором аренды предусмотрен штраф, который будет взыскан с арендатора (девушки) в порядке гражданского судопроизводства.

 Водителю назначено наказание в виде обязательных работ сроком двести часов, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

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