Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения

Судебные приставы г. Самары обязали 30-летнего парня возместить материальный ущерб за кражу золотой цепочки у своего приятеля.

Молодой человек распивал спиртные напитки со своим приятелем. В какой-то момент между мужчинами завязался словесный спор, который затем перерос в драку. Во время выяснения отношений один из них потерял золотую цепь. Его соперник заметил лежащее на полу украшение, незаметно поднял его и спрятал в карман. Позже выяснилось, что пропавшее ювелирное изделие мужчина сдал в ломбард.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и обязал компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары.

Должника своевременно уведомили о мерах принудительного воздействия. Но мужчина не торопился компенсировать материальный ущерб. Тогда сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Штрафные санкции позволили ускорить процесс возврата долга. Молодой человек возместил ущерб в размере 30 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено.