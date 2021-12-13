Самарец упорно садился за руль пьяным

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В середине октября текущего года, находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре остановил автомобиль «Дэу Нексия» под управлением мужчины 1980 года рождения. Полицейские сразу обратили внимание на поведение водителя, который имел явные признаки опьянения. Водительского удостоверение у него не оказалось, а пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Полицейские установили, что в апреле 2021 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд Железнодорожного района г. Самары назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Спустя несколько месяцев мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. 30 августа суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 8 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и снова сел за руль автомобиля, представляя опасность на дороге.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.