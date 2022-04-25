Самарец разместил в Интернете призывы к экстремистской деятельности

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В январе 2022 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары 1998 г.р., причастного к размещению в телекоммуникационной сети Интернет материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности.

УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.2 ст.280 УК РФ.

Железнодорожным районным судом г. Самары он признан виновным

в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая Интернет, сроком на 1 год.