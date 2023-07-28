Самарец разбил машину, бросил ее на разделяющим проезжую часть газоне и ушел во дворы

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В ходе ежедневного мониторинга сотрудниками ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявлена публикация, содержащая следующие сведения: «На ул.Гагарина странный водитель Лада Ларгус разбил машину, бросил ее на разделяющим проезжую часть газоне и ушел во дворы».

Сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка изложенной информации, в ходе которой установлено, что житель Самары 1978 года рождения припарковал свой автомобиль LADA Largus с краю проезжей части на ул. Гагарина. В нарушение требований п. 12.8 Правил дорожного движения РФ водитель не предпринял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства (ручной тормоз) и покинул автомобиль. Через некоторое время транспортное средство, без водителя, выехало на разделительную полосу и повредило пешеходное ограждение. В данном происшествии могли пострадать люди, однако, благодаря слаженным действиям общественности и сотрудников полиции, удалось избежать трагедии.

В ходе проверки в отношении собственника автомобиля составлены административные материалы за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.12.19 КОАП РФ (нарушение правил парковки), ч.2 ст.12.37 КОАП РФ (отсутствие страхового полиса), ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений). Мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 6 300 рублей.

Сотрудники полиции призывают блогеров тщательно проверять информацию, полученную из неофициальных источников, воздержаться от поспешных оценок и голословной критики, обращаться за официальными комментариями в пресс-службы компетентных ведомств.