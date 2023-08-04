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Самарец разбил домкратом тонированное стекло сына

4 августа 2023 19:26
97
Самарец разбил домкратом тонированное стекло сына

Во время несения службы на территории города Сызрани сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль Лада Приора, под управлением водителя 2003 года рождения.
Причиной остановки стали боковые передние стекла, у которых светопропускание не соответствовало требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

В ходе проверки документов установлено, что у данного водителя имеется требование о прекращении противоправных действий по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента). Однако молодой водитель проигнорировал данное требование и продолжал управлять автомобилем с тонированными стеклами, которые не соответствуют требованиям ГОСТа.
Чуть позже на место совершения административного правонарушения прибыл отец водителя Лада Приора, который своими способами решил объяснить сыну о соблюдении всех правил дорожного движения. И по-своему устранил нарушение на месте, разбив стекло домкратом.
В отношении 20-летнего водителя был собран административный материал.

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