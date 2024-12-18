Самарец пытался дать взятку за снятие ограничений

199

Житель г. Самары пытался дать сотруднику органов принудительного исполнения взятку за незаконное снятие ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации.

К судебному приставу одного из структурных подразделений г. Самары обратился житель областной столицы с просьбой снять с должника ограничения в праве выезда за пределы страны. Сделать это судебный пристав должен был за «вознаграждение» в 50 тысяч рублей. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

Отделом собственной безопасности совместно с сотрудниками УМВД России по г. Самаре противоправные действия пресечены. При попытки передать незаконное вознаграждение взяткодатель задержан сотрудниками полиции.