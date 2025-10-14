Самарец пытался дать взятку судебному приставу

112

В отношении жителя г. Самары возбудили уголовное дело за попытку дать взятку судебному приставу.

К судебному приставу одного из районных подразделений судебных приставов г. Самары обратился житель областной столицы с просьбой снять за «вознаграждение» аресты с его счетов. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения. Отделом собственной безопасности совместно с сотрудниками ГУМВД России по Самарской области противоправные действия были пресечены. При попытке передать «вознаграждение» в размере 25 тысяч рублей взяткодатель задержан.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».