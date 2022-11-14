Я нашел ошибку
Главные новости:
На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении
На Всероссийском форуме в Самаре Сбер рассказал о специальных программах заботы о старшем поколении
Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль
Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль
Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед
Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед
в Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
В Советском районе Самары пешеход попал под колеса автомобиля
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников
В Тольятти поблагодарили сотрудницу банка за помощь пенсионерке против мошенников
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец продал чужую лодку, оставленную владельцем ему на зимнее хранение

14 ноября 2022 09:59
121
Самарец продал чужую лодку, оставленную владельцем ему на зимнее хранение

За нежелание выплачивать материальный ущерб, который составил свыше 270 тысяч рублей судебные приставы г. Самары разыскали и арестовали внедорожник мошенника.

Житель г. Самары предложил знакомому оставить на зимнее хранение свою лодку и мотор в магазине, в котором он работал. Мужчина так и сделал, заключив при этом договор об ответственном хранении. Однако работник магазина, воспользовавшись своим служебным положением, продал яхту и мотор, а вырученные деньги присвоил себе. В судебном заседании он вину признал. Суд, изучив доказательства, приговорил мужчину к лишению свободы, а также обязал выплатить материальный ущерб потерпевшей стороне в размере свыше 270 тысяч рублей.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г.Самары в отношении мошенника возбудили исполнительное производство. В связи с тем, что должник не предпринимал меры к добровольной выплате долга, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 19 тысяч рублей. Также были направлены запросы в учетно-регистрирующие органы. Согласно полученным ответам мужчина является владельцем внедорожника «LAND ROVER».

В результате разыскных мероприятий автомобиль должника был установлен. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества. Теперь, если в течение 10 дней должник не возместит материальный ущерб, его кроссовер будет передан на реализацию.

Также, в рамках исполнительного производства, судебные приставы обратили взыскание на доходы должника, что позволит быстрее возместить пострадавшей стороне ущерб.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Восемь самарских детей получили благоустроенные квартиры
11 ноября 2022, 10:52
Восемь самарских детей получили благоустроенные квартиры
Это воспитанники дотдомов. Общество
496
Благодаря приставам самарчанки убрали вещи и мусор из общего коридора
10 ноября 2022, 12:48
Благодаря приставам самарчанки убрали вещи и мусор из общего коридора
Просьбы соседей и директора ТСЖ убрать вещи с общего коридора женщины игнорировали. Происшествия
534
Самарские приставы проведут День единого приема 
09 ноября 2022, 13:48
Самарские приставы проведут День единого приема 
Обратиться по данным вопросам жители региона смогут как в ГУФССП России по Самарской области, так и в структурные подразделения по месту жительства. Общество
580
В центре внимания
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
90
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
108
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
751
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3356
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
759
Весь список