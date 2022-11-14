Самарец продал чужую лодку, оставленную владельцем ему на зимнее хранение

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За нежелание выплачивать материальный ущерб, который составил свыше 270 тысяч рублей судебные приставы г. Самары разыскали и арестовали внедорожник мошенника.

Житель г. Самары предложил знакомому оставить на зимнее хранение свою лодку и мотор в магазине, в котором он работал. Мужчина так и сделал, заключив при этом договор об ответственном хранении. Однако работник магазина, воспользовавшись своим служебным положением, продал яхту и мотор, а вырученные деньги присвоил себе. В судебном заседании он вину признал. Суд, изучив доказательства, приговорил мужчину к лишению свободы, а также обязал выплатить материальный ущерб потерпевшей стороне в размере свыше 270 тысяч рублей.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г.Самары в отношении мошенника возбудили исполнительное производство. В связи с тем, что должник не предпринимал меры к добровольной выплате долга, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 19 тысяч рублей. Также были направлены запросы в учетно-регистрирующие органы. Согласно полученным ответам мужчина является владельцем внедорожника «LAND ROVER».

В результате разыскных мероприятий автомобиль должника был установлен. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества. Теперь, если в течение 10 дней должник не возместит материальный ущерб, его кроссовер будет передан на реализацию.

Также, в рамках исполнительного производства, судебные приставы обратили взыскание на доходы должника, что позволит быстрее возместить пострадавшей стороне ущерб.