Самарец приревновал подругу к соседу из-за кота

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Житель г. Самары приревновал свою сожительницу к другу своего соседа. Причиной ревности послужил тот факт, что пока он спал его девушка решила обсудить с молодыми людьми вопрос о вязке своего кота и кошки одного из них. В то, что его пассия ходила к соседям только за этим мужчина не поверил и пошел разбираться. Для убедительности он прихватил с собой кухонный нож.

Дверь мужчине открыл хозяин кошки, к которому он и приревновал свою сожительницу. Между ними возник конфликт. В ходе него ревнивый мужчина ударил молодого человека кухонным ножом в область живота, чем нанес тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы. Также обязал его выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Приволжского района в отношении нападавшего возбудили исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и обращено взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средств.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.